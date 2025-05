Sulemana esalta l’Atalanta | Roma ko è festa Champions League nel silenzio del Gewiss

Sulemana esalta l’Atalanta, che festeggia la qualificazione alla Champions League nel silenzio del Gewiss Stadium. Roma ko, Bergamo celebra un traguardo storico: per la quinta volta dal 2019, la Dea si assicura un posto tra le grandi d'Europa, chiudendo la stagione al terzo posto in campionato, un risultato mai visto prima.

Bergamo, 13 maggio 2025 – Per la quinta volta dal 2019 l’Atalanta conquista la qualificazione alla prossima ChampionsLeague. Per la quarta volta dal 2019 l’Atalanta è terza in campionato, fino ad allora risultato mai raggiunto prima nella sua storia. Per l’ottava volta dal 2017 l’Atalanta è di nuovo in Europa, per l’undicesima volta nella sua storia (le prime tre qualificazioni europee tra il 1987 e il 1990). Il tutto con due giornate di anticipo.Battendo 2-1 al Gewiss la Roma con i gol di Ademola Lookman e al 76’ del 22enne centrocampista ghanese Ibrahim Sulemana, la Dea ha chiuso la sua stagione con 180 minuti di anticipo, conquistando il suo principale obiettivo principale, il ritorno in Champions, sotto gli occhi soddisfatti del co owner Stephen Pagliuca, venuto apposta dagli States per l’annunciata festa e per iniziare a pianificare, una volta ottenuto il pass Champions, la prossima stagione. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net