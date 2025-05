Sul monopattino con il coltello nello zaino | due giovani nei guai

Due giovani sono finiti nei guai dopo essere stati fermati mentre viaggiavano in monopattino con un coltello nello zaino. Purtroppo, il possesso di armi bianche da parte di minorenni è diventato un fenomeno preoccupante, mettendo in allerta le forze dell'ordine, già gravate da recenti episodi di violenza, come quello avvenuto a Castelfranco Veneto. I carabinieri del Nucleo...

Ormai è diventato drammaticamente abituale fermare giovani in strada armati di coltello. Un fenomeno che sta tenendo sulla corda le forze dell'ordine più he mai chiamate a scongiurare gravi fatti di sangue come purtroppo accaduto recentemente a Castelfranco Veneto. I carabinieri del Nucleo. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sul monopattino con il coltello nello zaino: due giovani nei guai

