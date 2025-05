Suicida dopo essere stata picchiata per anni dal marito | condanna a 2 anni e 8 mesi

Un uomo di 49 anni di Canicattì è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per aver picchiato e maltrattato la moglie per anni, inclusi atti violenti durante la gravidanza. Tuttavia, è stato assolto dalle accuse di violenza e minacce di morte nei confronti dei figli. La sentenza rappresenta un importante passo nella lotta contro la violenza domestica.

condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per avere picchiato e maltrattato la moglie per anni, anche colpendola allo stomaco durante la gravidanza. Assoluzione per l'accusa di avere picchiato e minacciato di morte anche i figli. La sentenza, nei confronti di un 49enne di Canicattì, è stata emessa. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Suicida dopo essere stata picchiata per anni dal marito: condanna a 2 anni e 8 mesi

