Sui referendum la destra propone ai cittadini l’indifferenza | si va contro un principio base

di Matteo Pagliuso“Non so cosa dice Fratelli d’Italia, noi siamo per un astensionismo politico, non condividiamo la proposta referendaria”, queste sono le parole di Antonio Tajani (FI), segretario di Forza Italia. “Farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa” ci dice la seconda carica dello Stato Ignazio La Russa (FdI). O ancora Igor Lezzi (Lega) che dichiara: “La nostra linea è quella dell’astensione, prevista peraltro dalla Costituzione. Non è disimpegno: il nostro impegno è fare in modo non si raggiunga il quorum”. La maggioranza di governo ha scelto l’astensionismo. La scelta strategica della maggioranza è di astenersi piuttosto che andare a votare “No” alle diverse proposte referendarie permettendo di non arrivare al quorum del cinquanta più uno per essere sicuri che le proposte non siano accettate. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it