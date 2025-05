Sui dazi Usa e Cina si danno la mano Altro successo commerciale per Washington

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno registrato progressi significativi nel dialogo commerciale con la Cina, grazie a un accordo sui dazi che ha suscitato entusiasmo nei mercati globali. Questo sviluppo potrebbe segnare l'inizio di una nuova era di cooperazione commerciale, con promesse di riduzione dei dazi e un'intesa strutturale a lungo termine tra le due potenze economiche.

Per gli Stati Uniti sono progressi sostanziali. E c’è da crederci, vista la portata dell’accordo tra Cina e Stati Uniti sui dazi, che ha preso forma nel fine settimana, mandando immediatamente in euforia i mercati di mezzo mondo. Questa l’estrema sintesi di una svolta che ha tutta l’aria di aprire la strada a un’intesa commerciale strutturale e di lunga durata. Gli Stati Uniti ridurranno i dazi sui prodotti cinesi dal 145% al 30% per un periodo di 90 giorni, mentre la Cina taglierà le tariffe sulle importazioni statunitensi dal 125% al 10% per lo stesso periodo. E ci sono delle esclusioni: Washington ha infatti specificato che le riduzioni tariffarie non si applicheranno ai dazi di settore imposti ai partner commerciali statunitensi e che i dazi applicati alla Cina durante la prima amministrazione Trump rimangono in vigore. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sui dazi Usa e Cina si danno la mano. Altro successo commerciale per Washington

La Cina alzera' i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all'84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L'annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i "dazi reciproci" sulle importazioni cinesi dal 34% all'84%, una mossa che "prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina", secondo la commissione.

Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti USA del 34%. In un post su Truth il tycoon ha definito "dazi di ritorsione" quelli del 34% imposti

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5%

