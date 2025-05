Successo per la Smorellata | sport natura e solidarietà sulle pendici di Monte Morello

La Smorellata ha trionfato sulle pendici di Monte Morello, unendo sport, natura e solidarietà il 12 maggio 2025. Gli appassionati di mountain bike hanno potuto scegliere tra due tracciati distintivi — uno panoramico e l’altro in stile enduro — immersi in un paesaggio mozzafiato, rendendo l’evento un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Firenze, 12 maggio 2025 – Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della condivisione ha animato MonteMorello grazie alla Smorellata, evento dedicato agli amanti della mountain bike.Due i tracciati proposti — uno panoramico e l’altro in stile enduro — sapientemente disegnati per offrire un perfetto equilibrio tra sfida tecnica e bellezza paesaggistica. Dai sentieri immersi nelle fitte foreste fino ai punti panoramici più spettacolari, i partecipanti hanno potuto esplorare un territorio ancora incontaminato, vivendo un’autentica esperienza di immersione nella natura. Al raduno hanno preso parte ciclisti di ogni livello, dai principianti agli esperti, accomunati dalla passione per la mountain bike e dalla voglia di trascorrere una giornata all’aria aperta. I percorsi, studiati per valorizzare le peculiarità del luogo, hanno saputo coniugare sport e avventura, offrendo un’occasione unica per scoprire le meraviglie di MonteMorello. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Successo per la "Smorellata": sport, natura e solidarietà sulle pendici di Monte Morello

Altre fonti ne stanno dando notizia

Smorellata 2024, in mountain bike per Monte Morello. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Successo per la "Smorellata": sport, natura e solidarietà sulle pendici di Monte Morello - Firenze, 12 maggio 2025 – Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della condivisione ha animato Monte Morello grazie alla Smorellata, evento dedicato agli amanti della mountain bike. 🔗lanazione.it