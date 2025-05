Successo per Asi Motoshow in pista 24 campioni del mondo

L'ASI MotoShow 2025 ha regalato un'emozionante esperienza agli appassionati, con la partecipazione di 24 campioni del mondo. Il fine settimana a Varano de’ Melegari si è concluso con una spettacolare parata, dove i leggendari piloti si sono schierati in pole position, incantando il pubblico presente con le loro acrobazie e abilità.

(Adnkronos) – E' stato uno spettacolo che ha esaltato gli appassionati, con ben 24 i campioni del mondo in pista per la grande parata conclusiva, quello proposto nell'ASI Motoshow 2025 ospitato nel fine settimana a Varano de’ Melegari. In pole position sulla griglia di partenza si sono schierati Giacomo Agostini, Marco Melandri, Danilo Petrucci, Eugenio . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

