Sub deceduto per un malore Accertamenti per capire le cause

In breve da Zazoom:

Oggi, in un tragico incidente che ha scosso la comunità locale, Alessandro Artusi, 51 anni, ha perso la vita dopo un malore durante un'immersione nell'Argentarola, a Grosseto. L'uomo, che avrebbe festeggiato il suo compleanno, era in acqua con il figlio di 16 anni e la moglie, partecipando a un'uscita organizzata dal gruppo di subacquei. Un evento che avrebbe dovuto essere di gioia si è trasformato in una tragedia.

Si chiamava Alessandro Artusi l’uomo di 51 anni (che avrebbe compiuto oggi) deceduto sabato nell’ospedale di Grosseto in seguito ad un malore che lo ha colto mentre stava facendo un’immersione nelle acque dell’Argentarola, a circa 18 metri di profondità. Era arrivato in Maremma insieme al figlio di 16 anni (in acqua con lui) e della moglie, per un’uscita organizzata dal gruppo di subacquei del ’Sub Prato’. Era padre anche di una bambina di 10 anni.Sono state le persone che si trovavano con lui ad allertare subito i soccorsi e a praticare le prime importanti manovre di soccorso sull’uomo privo di sensi.In mare è intervenuta la motovedetta della Guardia costiera, raggiunta poi dalla motovedetta della Guardia di finanza, mentre un’ambulanza della Misericordia attendeva sul lungomare che poi lo ha trasportato fino all’ospedale cittadino, dove però non è stato possibile impedire l’esito tragico del malore. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sub deceduto per un malore. Accertamenti per capire le cause

Su altri siti se ne discute

Cefalù, turista deceduto dopo un malore mentre saliva in cima alla Rocca - Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione alla Rocca di Cefalù per soccorrere un turista statunitense colto da malore. L'uomo, un sessantenne, stava raggiungendo la cima insieme alla moglie quando si è accasciato a terra. La donna ha lanciato l'allarme al Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato. 🔗Leggi su feedpress.me

Juri Haas muore a 22 anni nel frontale con un camion: accertamenti sulla causa della sbandata fatale, ipotesi malore - CODEVIGO (PADOVA) - Ancora una tragedia della strada a Codevigo. Una frenata disperata, poi l'impatto e infine il silenzio della morte. Ieri mattina (28 aprile), qualche minuto prima delle 10, un... 🔗Leggi su ilgazzettino.it

Colto da malore, crolla a terra e sbatte la testa contro un mobile: trovato morto in casa. Era deceduto da giorni - ANCONA - Da giorni non rispondeva al telefono e dall'appartamento iniziava ad uscire uno sgradevole odore. Così i vicini si sono preoccupati ed hanno dato l'allarme.Quando i vigili... 🔗Leggi su corriereadriatico.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sub deceduto per un malore. Accertamenti per capire le cause; Immersione fatale all’Argentario. Sub muore davanti al figlio. Inutile la corsa al Misericordia; Sub si immerge nel lago ma ha un malore: muore 63enne; Chi era Adriano Colombo, il sub morto durante un'immersione nel cimitero delle auto del lago di Como. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sub colto da malore soccorso al largo di Ascea - Cronaca: L'uomo è stato salvato dalla Guardia Costiera in un tratto di costa impervio grazie anche all'intervento di un cittadino ... 🔗cilentonotizie.it

Sub colto da malore salvato in mare ad Ascea: provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera - Provvidenziale intervento della Guardia Costiera, ieri - 2 maggio - ad Ascea, per il salvataggio di un sub colto da malore nelle acque prospicienti la località La Punta, lungo un tratto di costa imper ... 🔗ilvescovado.it

Ascea, sub colto da malore: salvato dalla guardia costiera - Sub in difficoltà, dopo essere stato colto da un malore, è stato salvato stamane dalla guardia costiera in un tratto di costa impervio prospiciente in località La Punta, ... 🔗msn.com