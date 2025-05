Su Google Messaggi i video ricevuti nelle chat RCS si potranno eliminare con un tap

Una nuova funzionalità è in arrivo su Google Messaggi: gli utenti potranno eliminare i video ricevuti nelle chat RCS semplicemente con un tocco. Questa novità semplificherà la gestione dei contenuti nelle conversazioni, rendendo l'esperienza di messaggistica ancora più fluida e intuitiva. Scopri di più nell'articolo di TuttoAndroid.

Su GoogleMessaggi potrebbe presto arrivare una novità che consentirà agli utenti di eliminare con un tap i videoricevuti tramite chat RCS.L'articolo Su GoogleMessaggi, i videoricevutinellechat RCS si potrannoeliminare con un tap proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Su Google Messaggi, i video ricevuti nelle chat RCS si potranno eliminare con un tap

