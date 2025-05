Su che canale vedere Sinner-Cerundolo sulla RAI | c’è una novità rispetto ai primi turni

Sinnercerundolo si sposta su Rai 1 HD per il suo match agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025, a causa della sovrapposizione con il Giro d’Italia. La partita, in programma martedì 13 maggio, rappresenta un'importante novità rispetto ai primi turni, permettendo a più spettatori di seguire il giovane talento Jannik Sinner.

Traslocano da Rai 2 HD a Rai 1 HD, a causa della sovrapposizione con il Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada, gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: il match in chiaro proposto nella giornata di martedì 13 maggio sarà quello che vedrà scendere in campo negli ottavi di finale Jannik Sinner contro l’argentino Francisco Cerundolo.Il match di singolare maschile del torneo di categoria ATP Masters 1000 sarà il terzo di giornata in programma a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, ma si giocherà non prima delle ore 15.00, dopo Khachanov-Alcaraz e Paolini-Shnaider, con quest’ultima sfida che inizierà non prima delle ore 13.00.Oltre alla trasmissione in chiaro su Rai 1 HD ed in streaming gratuito su Rai Play, il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, mentre sarà prevista la diretta streaming a pagamento su Sky Go, NOW e Tennis TV. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere Sinner-Cerundolo sulla RAI: c’è una novità rispetto ai primi turni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Messa in tv 4 maggio 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming - Messa in tv 4 maggio 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che oraDove vedere la Messa in tv oggi, 4 maggio 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. 🔗Leggi su tpi.it

Messa in tv 23 marzo 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming - Messa in tv 23 marzo 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che oraDove vedere la Messa in tv oggi, 23 marzo 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. 🔗Leggi su tpi.it

Messa in tv 9 marzo 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming - Messa in tv 9 marzo 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che oraDove vedere la Messa in tv oggi, 9 marzo 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. 🔗Leggi su tpi.it

Sinner-Cerundolo, test duro con vista quarti. Quando e dove vederla; Sinner-Cerundolo, ottavi di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Sinner-Cerundolo agli Internazionali, ecco quando tornerà in campo Jannik; Su che canale vedere Sinner-Cerundolo sulla RAI: c’è una novità rispetto ai primi turni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Su che canale vedere Sinner-Cerundolo sulla RAI: c’è una novità rispetto ai primi turni - Traslocano da Rai 2 HD a Rai 1 HD, a causa della sovrapposizione con il Giro d'Italia 2025 di ciclismo su strada, gli Internazionali d'Italia 2025 di ... 🔗oasport.it

Sinner-Cerundolo: quando si gioca e dove vedere gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia - Jannik Sinner vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il campione altoatesino non ha faticato contro l'olandese de Jong, imponendo il suo tennis e chiudendo la contesa in due set. Gr ... 🔗tag24.it

Sinner-Cerundolo, ottavi di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Un'altra vittoria in due set per il numero uno al mondo, che ha superato Jesper De Jong per fare un altro passo verso il titolo nel torneo di Roma ... 🔗msn.com