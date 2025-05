Studenti francesi in Municipio

Questa mattina, la sala del Consiglio Comunale ha ospitato 16 studentesse e studenti della classe 3^ del Lycée La Salle - Aux Lazaristes di Lione. Accolti dall'Assessora alle Politiche Scolastiche Caterina Bonetti, i giovani sono giunti in municipio per avviare un progetto che rafforza i legami culturali e educativi tra l'Italia e la Francia. Un momento di confronto e condivisione per promuovere la crescita e la collaborazione internazionale.

