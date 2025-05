Studenti e famiglie ristrutturano la scuola Banfi

Domenica di impegno e cura per la scuola Banfi di Vimercate, dove genitori e studenti hanno unito le forze per abbellire l'istituto. Armati di pennelli e piante, hanno ristrutturato spazi comuni, impegnandosi anche Roberto Rampi, ex senatore e attuale membro del Consiglio d'istituto. Con 4.700 ragazzi che quotidianamente frequentano la scuola, l’attenzione alla manutenzione è fondamentale per garantire un ambiente stimolante e accogliente.

Hanno imbiancato, ripulito dalle erbacce, piantato fiori. Genitori e Studenti del Banfi hanno dedicato la domenica a prendersi cura della scuola, a Vimercate. Al lavoro anche Roberto Rampi, ex senatore dem, oggi nel Consiglio d’istituto. Il complesso di via Adda ogni giorno richiama 4.700 ragazzi in arrivo da tutto il territorio e c’è sempre bisogno di lavoretti. Da tempo le scuole che qui hanno casa, ci sono anche il Vanoni, l’Einstein e il Floriani, organizzano a turno iniziative come questa. Un modo per migliorare il posto in cui "si trascorrono ogni giorno tante ore e anche per sentirlo più proprio". Il complesso è spesso al centro delle polemiche per carenza di manutenzione.Bar.Cal. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studenti e famiglie “ristrutturano” la scuola Banfi

