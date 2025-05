Studente aggredito in piazza e ferito al volto caccia all' assalitore

Nella notte tra sabato e domenica, un giovane studente universitario di 20 anni è stato vittima di un'aggressione che lo ha colpito al volto, necessitando di soccorsi in piazza Grimana. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l'episodio ha avuto luogo in piazza IV Novembre e ha generato un inseguimento che si è concluso nei pressi dell'Arco. La situazione sta suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Uno Studente universitario di 20 anni è stato ferito al volto e soccorso in piazza Grimana. L'episodio, come scrive il Messaggero, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza IV Novembre, dando luogo ad un inseguimento terminato nei pressi dell'Arco.

