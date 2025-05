Str? k? Swar | La Voce Femminile nella Cultura Indiana – Una Rassegna Imperdibile a Bologna e Padova

Dal 26 maggio al 10 giugno, Bologna e Padova saranno palcoscenico della rassegna Str? k? Swar, un evento che celebra la voce femminile nella cultura indiana. Attraverso musica, letteratura, arti e tematiche sociali, l'evento offrirà un programma ricco di convegni, workshop, masterclass e concerti. Il momento culminante si svolgerà sabato 7 giugno nella suggestiva Sala dei Giganti, promettendo un'esperienza unica e coinvolgente.

Dal 26 maggio al 10 giugno, Bologna e Padova ospiteranno la RassegnaStr? k? Swar, che in hindi significa "la VoceFemminile". Un evento dedicato alla Voce delle donne nellaCulturaIndiana, esplorando la musica, la letteratura, le arti e la sfera sociale. La manifestazione vedrà un ricco programma di convegni, workshop, masterclass e concerti, con il culmine sabato 7 giugno in Sala dei Giganti al Liviano a Padova, dove si esibirà l'artista internazionale Sunanda Sharma.La Direzione Artistica e il Tema della RassegnaStr? k? SwarStr? k? Swar nasce dall'idea di rovesciare la narrazione convenzionale, che spesso dipinge la donna Indiana come una figura oppressa. Invece, la Rassegna punta a mettere in luce la resilienza e la determinazione delle donne indiane, portando esempi di grande valore che sono stati oscurati dalla narrazione ufficiale.