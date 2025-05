Stretta sull’immigrazione nel Regno Unito | per ottenere un permesso di lavoro bisognerà sapere già l’inglese

Il premier laburista Keir Starmer ha presentato un "Libro bianco" per affrontare l'immigrazione nel Regno Unito, introducendo misure rigorose che richiedono la conoscenza dell'inglese per ottenere un permesso di lavoro. Questa iniziativa rappresenta un piano deciso per limitare l'immigrazione legale, mirato a mantenere l'identità nazionale e prevenire che la Gran Bretagna diventi "un'isola di stranieri".

Un piano draconiano per ridurre l'immigrazione legale ed evitare che la Gran Bretagna diventi "un'isola di stranieri". Lo ha lanciato il premier laburista Keir Starmer, presentando in Parlamento un "Libro bianco" con una serie di misure fortemente restrittive nei confronti di chi sceglie il RegnoUnito per studiare o lavorare: l'obiettivo dichiarato è di "riprendere finalmente il controllo dei confini" e "scegliere chi viene qui, in modo che l'immigrazione sia al servizio del nostro interesse nazionale". "Tutti gli aspetti del sistema di immigrazione, compresi quelli relativi al lavoro, al ricongiungimento familiare e ai visti di studio, saranno rafforzati in modo da poterli controllare meglio", ha affermato il primo ministro in una conferenza stampa che ha segnato una virata del suo governo verso toni e posizioni tipici della destra.

