Street food | la fiera del cibo di strada arriva a Carpi

...celebrazione della cultura culinaria globale, riunisce i migliori street food italiani e internazionali in un'atmosfera festosa. Durante questi tre giorni, Carpi si trasformerà in un crocevia di sapori e aromi, permettendo ai visitatori di esplorare le tradizioni gastronomiche di diverse nazioni. Non perdere l'occasione di assaporare piatti unici e scoprire nuovi gusti in un evento imperdibile per tutti i food lovers!

Modena, 12 maggio 2025 – Dal pulled pork ai cannoli siciliani, passando per la pizza napoletana e la cucina indiana. Un mix di sapori che arriva con la 42esima tappa della nona edizione dell'International Streetfood. La tappa del tour gastronomico arriva ora a Carpi, in Piazza dei Martiri, e si prepara ad ospitare appassionati di cibo e curiosi dal 19 al 21 maggio 2025.La manifestazione, una delle più importanti dedicate al cibo di strada in Italia, offre l'opportunità di gustare specialità gastronomiche provenienti da ogni angolo del Paese e del mondo. L'evento avrà orario continuato: lunedì 19 dalle 12 alle 24 e martedì 20 e mercoledì 21 dalle 12 alle 24.Un viaggio tra sapori e tradizioniOrganizzato da Alfredo Orofino, presidente dell'Associazione Italiana Ristoratori di strada, in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese e con il patrocinio del Comune di Carpi, l'International Streetfood si conferma una vetrina per il cibo di strada di alta qualità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Street food: la fiera del cibo di strada arriva a Carpi

