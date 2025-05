Strappi da ricucire e frazionamenti campagna blitz dopo il ’terremoto’

DESIO (Monza e Brianza) si prepara a un'importante tornata elettorale con quattro candidati in lizza per la carica di sindaco. La campagna elettorale, breve e sorprendente, è stata innescata dalle dimissioni di sedici consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. Questo evento ha segnato la fine anticipata del precedente mandato, lasciando la città pronta a una nuova fase di leadership e cambiamento.

DESIO (Monza e Brianza) Quattro candidati in corsa per la conquista della poltrona di sindaco nella città che è anche la più grande della Lombardia chiamata al voto in questa tornata. Breve e inattesa la campagna elettorale, dovuta alle dimissioni in massa protocollate da 16 consiglieri comunali (otto di maggioranza e otto di opposizione), atto che aveva posto fine in anticipo all'esperienza del sindaco Simone Gargiulo. Ora il centrodestra ci riprova con Andrea Villa, e vicesindaco nella precedente amministrazione. Volto noto in Brianza, già commissario provinciale della Lega, sarà sostenuto anche da Fratelli d'Italia (che è riuscita a ricompattarsi dopo l'allontanamento dei quattro ex consiglieri che si erano dimessi a gennaio) e da Forza Italia (che era all'opposizione).L'avversario numero uno di Villa è senza dubbio Carlo Moscatelli, leader della coalizione che riunisce il Partito Democratico, Italia Viva e il Polo Civico.

