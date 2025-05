Stramaccioni | Venezia-Fiorentina potrebbe rimettere in gioco il Cagliari che all’ultima giocherà contro il Napoli

Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, Andrea Stramaccioni ha condiviso le sue riflessioni negli studi di Dazn, analizzando la situazione del campionato e la squadra di Conte. Il tecnico ha sottolineato come il ritorno del Genoa, dopo il vantaggio degli azzurri, evidenzi la imprevedibilità del calcio e l'importanza dell'aspetto mentale nelle prossime partite.

Dopo il pareggio del Napolicontro il Genoa, Andrea Stramaccioni ha commentato negli studi di Dazn la situazione del campionato e della squadra di Conte«Il calcio è incredibile, dopo il 2-1 nessuno si sarebbe aspettato il ritorno di un Genoa coraggioso. Questo è il calcio, difficile anche spiegare cosa è successo dopo il 2-1 degli azzurri».Cosa può decidere il campionato? «L’aspetto mentale. Il Napoli fisicamente sta bene, benissimo. Sulla carta, ha un calendario più agevole, anche se la gara di Parma è difficile, insidiosa. Conte è maestro, dal punto di vista psicologico saprà gestire le cose nel migliore del modi. Il secondo gol capita nella sfortuna: mancano Jesus e Buongiorno, la palla scavalca Billing e arriva dalle parti di Olivera, il meno bravo di testa. L’abbinamento Vasquez-Olivera è stato sfortunato. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Stramaccioni: «Venezia-Fiorentina potrebbe rimettere in gioco il Cagliari, che all’ultima giocherà contro il Napoli»

Stramaccioni: "Napoli sfortunato, stia attento a Venezia-Fiorentina! Lobotka, sono preoccupato" - Andrea Stramaccioni dagli studi di DAZN ha detto la sua dopo il pareggio rimediato dal Napoli contro il Genoa. 🔗areanapoli.it

