Stramaccioni consiglia | Spalletti rifletta su Acerbi Inter dimostra!

Andrea Stramaccioni ha elogiato il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, esortando Luciano Spalletti a riflettere sulla sua importanza nel gruppo. Nel frattempo, l'Inter si trova a un solo punto dal Napoli, con due giornate alla fine della Serie A. Stramaccioni ha anche commentato la situazione di Nicola Zalewski, aggiungendo ulteriori spunti sulla squadra.

Andrea Stramaccioni ha esaltato il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, suggerendo a Luciano Spalletti di compiere una scelta precisa. Poi un commento su Nicola Zalewski.IL RAGIONAMENTO – L’Inter è momentaneamente a 1 punto dal Napoli quando mancano 2 giornate al termine della Serie A. Su un pilastro dei nerazzurri si è pronunciato Andrea Stramaccioni a DAZN, il quale ha posto l’accento sull’opportunità di compiere una decisione inaspettata: «Io inviterei Spalletti a convocare nuovamente Acerbi in Nazionale, almeno per la partita che varrà come uno spareggio per l’accesso ai prossimi Mondiali».Stramaccioni sulla forza di Zalewski. Il polacco si sta conquistando la riconferma all’Inter!L’ELOGIO – Stramaccioni ha poi proseguito: «Zalewski? Riscatto a 6 milioni, quindi c’è da vedere cosa farà l’Inter. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stramaccioni consiglia: «Spalletti rifletta su Acerbi. Inter dimostra!»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spalletti consiglia Thiago Motta: «Devi essere bravo e capire quando gli avversari ti “sgamano”. Dico questo sul suo gioco» - di Redazione JuventusNews24Spalletti su Thiago Motta: le dichiarazioni del Commissario Tecnico della Nazionale italiana sull’allenatore della JuveSu Tuttosport, il CT Luciano Spalletti ha parlato anche di Thiago Motta. Le dichiarazioni sul tecnico della Juventus.SPALLETTI – «Vedo partite e prendo appunti dietro al foglio delle formazioni: cose nuove, giocate, dettagli. Thiago Motta mi era piaciuto tantissimo a Bologna, anche lì cambiava uomini di ruolo prendendo vantaggi grandi. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Cosmi consiglia Spalletti: «Acerbi non fallisce mai. Darebbe fiducia all’Italia!» - Serse Cosmi si è rivolto al commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, sottolineando quanto Francesco Acerbi potrebbe fare bene alla Nazionale azzurra.LA STAGIONE – Francesco Acerbi non è stato più convocato dal tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, con la motivazione secondo cui la soluzione preferibile è quella di impiegare solo difensori futuribili. Nel frattempo, il calciatore dell’Inter ha dimostrato, nonostante i problemi fisici ricorrenti, di poter rappresentare una figura di sicuro affidamento nel confronto con attaccanti dal peso specifico primario. 🔗Leggi su inter-news.it

Tra Piccoli e Baldanzi c’è un terzo incomodo: Spalletti riflette | Ecco chi può sostituire Retegui - Tra Piccoli e Baldanzi c’è un terzo incomodo: Spalletti riflette | Ecco chi può sostituire Retegui">Spalletti è alla ricerca della soluzione ideale per sostituire l’infortunato Retegui. Due nomi sembrano contendersi il posto, ma potrebbe esserci una sorpresa.L’assenza di Retegui a causa di un infortunio serio sta costringendo Spalletti a rivedere i suoi piani per l’attacco della Nazionale. In un’intervista recente, il commissario tecnico ha rivelato che tra i giocatori a cui pensa per prendere il posto del centravanti italo-argentino ci sono Tommaso Baldanzi e Gianluca Piccoli. 🔗Leggi su napolipiu.com

Stramaccioni: "Conte scoraggiato, non arrabbiato. Non posso svelare ciò che mi ha detto" - Ne ha parlato Andrea Stramaccioni, allenatore ... Okafor è un mese che è arrivato, Raspadori ha fatto l’esterno con Spalletti. Davvero non lo so come si comporterà Conte, magari si metterà ... 🔗msn.com

Stramaccioni: "Conte preoccupato, mi ha fatto una confessione a microfoni spenti" - Andrea Stramaccioni ha seguito Napoli-Milan per DAZN, fornendo il commento tecnico alla partita, appoggiando il telecronista Pierluigi Pardo, e cimentandosi anche nel ruolo di "intervistatore" a ... 🔗msn.com

Il consiglio di Stramaccioni al Milan: "Tieni Jovic, guai a perderlo a zero" - Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro, ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Inter per 3-0 nel derby di Coppa Italia: "La chiave della partita? La caparbietà di Conceiçao ad ... 🔗milannews.it