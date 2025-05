Strage Monrealefermato un altro 19enne

(?? Campo content non trovato)

15.00 Terzo fermo per la Strage di Monreale.A finire in manette, con l'accusa di concorso in Strage è Mattias Conti, 19 anni, come gli altri due arrestati,originario del quartiere Zen.Anche il 19enne avrebbe partecipato alla sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, assassinati a colpi di pistola, in pieno centro a Monreale, durante una rissa. Prima di Conti, che ha fatto fuoco sulla folla, erano stati fermati Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto,che avrebbe istigato gli amici a sparare. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

Strage di Monreale, terzo fermo: 19enne accusato di concorso. Per gli inquirenti è il secondo killer - Terzo fermo per la strage di Monreale con tre giovani uccisi a colpi di pistola in seguito a una rissa. A finire in manette, con l’accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, è Mattias Conti, 19 anni, come gli altri due arrestati, originario del quartiere Zen. Avrebbe partecipato alla sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Squadra Fiore, l'altro Doppio Mike: la lettera che porta all'inchiesta sulla strage di via Palestro - Doppio Mike. È il nome in codice che legherebbe lo spionaggio della misteriosa Squadra Fiore ad ex agenti dei servizi segreti: ufficialmente in congedo, ma sempre attivi. Una lettera anonima rivela però l'esistenza di un altro Doppio Mike: è stata acquisita nel fascicolo della Procura di Firenze... 🔗Leggi su europa.today.it

Strage di Monreale, caccia ai complici del 19enne - Si cercano i complici di Salvatore Calvaruso, il 19enne palermitano che avrebbe sparato durante una rissa a Monreale uccidendo tre persone e ferendone altre due. Per il fermato le accuse sono di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Dalle immagini e dal racconto dei testimoni sarebbero almeno cinque i palermitani dello Zen (e forse qualcuno del rione Borgo Nuovo), protagonisti della rissa finita nel sangue. 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

La sparatoria con tre morti a Monreale, fermato un altro diciannovenne: Era nel gruppo di fuoco; La strage di Monreale, fermato un altro 19enne: è il terzo arresto; Monreale, nuovo fermo per la sparatoria: 19enne incastrato da post fidanzata vittima?; Strage di Monreale, fermato un terzo giovane dello Zen. 🔗Approfondimenti da altre fonti