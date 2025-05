Strage Monreale un terzo fermo | in manette un altro ragazzo che avrebbe partecipato alla sparatoria

Mattias Conti, 19 anni, si è consegnato ai carabinieri: è accusato di concorso in Strage. Marco Pirozzo, fratello di una delle vittime, scrive a Mattarella e Meloni: "Lo Stato ci aiuti" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage Monreale, un terzo fermo: in manette un altro ragazzo che avrebbe partecipato alla sparatoria

Strage di Monreale, terzo fermo: 19enne accusato di concorso. Per gli inquirenti è il secondo killer - Terzo fermo per la strage di Monreale con tre giovani uccisi a colpi di pistola in seguito a una rissa. A finire in manette, con l’accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, è Mattias Conti, 19 anni, come gli altri due arrestati, originario del quartiere Zen. Avrebbe partecipato alla sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Strage di Monreale, arrestato il terzo componente della banda - I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di Mattias Conti, 19 anni, abitante nel quartiere San Filippo Neri, accusato di strage e lesioni personali aggravate (in concorso con gli altri due […](Monrealelive.it) 🔗Leggi su monrealelive.it

Strage di Monreale, convalidato il fermo del secondo indagato: Samuele Acquisto resta in carcere - Il GIP di Palermo ha convalidato il fermo di Samuele Acquisto , il 18enne coinvolto nella sparatoria di Monreale in cui sono rimasti uccisi tre ventenni . Il giudice ha disposto per il ragazzo la misura della custodia cautelare in carcere . Acquisto , originario del quartiere Zen 2 , è accusato di concorso in strage . Avrebbe partecipato alla rissa scoppiata tra due comitive, una di monrealesi , l’altra. 🔗Leggi su feedpress.me

