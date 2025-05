Strage Monreale i testimoni | Il killer si è alzato sulla moto ha ' scarrellato' e ha sparato La vittima tentava di schivare i colpi

La strage di Monreale ha scosso la comunità, testimoni raccontano attimi di terrore. Il killer, in sella alla sua moto, ha aperto il fuoco, mentre la vittima tentava disperatamente di schivare i proiettili. Una serata tranquilla al Bar Italia si è trasformata in un incubo, con la confusione che ha preso il sopravvento tra i presenti.

Strage di Monreale, i testimoni: «Il killer si è alzato sulla moto e ha "scarrellato", poi ha sparato mentre la vittima tentava di schivare i colpi» - «La notte dei fatti accaduti mi trovavo con alcuni amici al Bar Italia. Ad un certo punto notavo molta confusione e, girandomi, mi accorgevo che vi era una lite in atto tra alcuni ragazzi in... 🔗 Leggi su leggo.it

Strage di Monreale, terzo fermo: 19enne accusato di concorso. Per gli inquirenti è il secondo killer - Terzo fermo per la strage di Monreale con tre giovani uccisi a colpi di pistola in seguito a una rissa. A finire in manette, con l’accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, è Mattias Conti, 19 anni, come gli altri due arrestati, originario del quartiere Zen. Avrebbe partecipato alla sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it