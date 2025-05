Strage Monreale fermato 19enne | per investigatori ha esploso diversi colpi

Un nuovo sviluppo nella tragica strage di Monreale, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile, ha portato al fermo di un giovane di 19 anni. I carabinieri di Palermo hanno eseguito il provvedimento emesso dalla Procura, individuando Mattias Conti, residente nel quartiere San Filippo, come sospettato dell'omicidio che ha segnato la vita di tre giovani.

(Adnkronos) – Nuovo fermo per la Strage di Monreale, avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile e costata la vita a tre giovani. I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di fermo, emesso dalla Procura del capoluogo siciliano, nei confronti di Mattias Conti, 19enne del quartiere San Filippo .L'articolo StrageMonreale, fermato19enne: per investigatori “ha esplosodiversicolpi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Monreale, una strage nata da un rimprovero. Fermato un 19enne: «Ho sparato» - Il giovane ha confessato le sue responsabilità ai carabinieri, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere: le sue dichiarazioni al momento non sono utilizzabili. È caccia ai suoi complici 🔗Leggi su vanityfair.it

Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde. Caccia a 4 complici - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne tra gli autori della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

«Ho sparato», confessa il 19enne fermato per la strage di Monreale | I 20 bossoli, i video,le frasi agli amici: "Ho fatto un macello" - Il ragazzo, Salvatore Calvaruso (19 anni) del quartiere Zen di Palermo, sarebbe uno dei due killer di Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno. Interrogato un altro giovane 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Strage di Monreale, fermato un terzo giovane: «Ha sparato sulla folla»; Sparatoria Monreale, arrestato un terzo giovane per il triplice omicidio; Monreale, nuovo fermo per la sparatoria: 19enne incastrato da post fidanzata vittima?; Sparatoria a Monreale, fermato un terzo giovane: il 19enne accusato di concorso in strage. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Strage Monreale, fermato 19enne: per investigatori "ha esploso diversi colpi" - Il 19enne, inizialmente irreperibile, si è presentato nella caserma di Monreale accompagnato dal proprio legale. Secondo gli investigatori dell'Arma, avrebbe impugnato una pistola ed esploso diversi ... 🔗msn.com

Strage Monreale, Mattias Conti è il terzo fermato: il 19enne incastrato da una foto sui social. «Gli spari sulla folla, poi il segno della vittoria» - Terzo fermo per la strage di Monreale: a finire in manette, con l'accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata ... 🔗msn.com

Sparatoria a Monreale, fermato un terzo giovane: il 19enne accusato di concorso in strage - C’è stato un terzo fermo per la strage di Monreale del 27 aprile. Nella sparatoria morirono Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, di 23, 25 e 26 anni. In arresto sono attualmente tre ragazzi ... 🔗fanpage.it