Strage di Monreale testimone riconosce Mattias Conti per il gesto | Ha alzato braccia in segno di vittoria

La strage di Monreale, avvenuta a fine aprile e costata la vita a tre giovani, continua a far parlare di sé. Un testimone ha riconosciuto Mattias Conti, il terzo arrestato, descritto mentre alzava le braccia in segno di vittoria. Conti è accusato di strage, lesioni gravi e porto illegale d’arma.

