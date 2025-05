Strage di Monreale i testimoni | Il killer si è alzato sulla moto e ha scarrellato poi ha sparato mentre la vittima tentava di schivare i colpi

La strage di Monreale ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva. Testimoni raccontano di un killer che, in moto, ha aperto il fuoco mentre la vittima tentava disperatamente di schivare i proiettili. In una serata apparentemente tranquilla al Bar Italia, il caos è esploso, rivelando la violenza che si annidava tra i giovani del luogo.

«La notte dei fatti accaduti mi trovavo con alcuni amici al Bar Italia. Ad un certo punto notavo molta confusione e, girandomi, mi accorgevo che vi era una lite in atto tra alcuni ragazzi in. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Strage di Monreale, i testimoni: «Il killer si è alzato sulla moto e ha "scarrellato", poi ha sparato mentre la vittima tentava di schivare i colpi»

Ne parlano su altre fonti

Strage di Monreale, terzo fermo: 19enne accusato di concorso. Per gli inquirenti è il secondo killer - Terzo fermo per la strage di Monreale con tre giovani uccisi a colpi di pistola in seguito a una rissa. A finire in manette, con l’accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, è Mattias Conti, 19 anni, come gli altri due arrestati, originario del quartiere Zen. Avrebbe partecipato alla sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Salvatore Calvaruso, chi è il presunto killer di Monreale: arrestato e accusato di strage, ha 19 anni - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne sospettato di essere l'autore della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e... 🔗Leggi su leggo.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Chi è il killer 19enne. Caccia a quattro complici - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26... 🔗Leggi su leggo.it

Strage di Monreale, fermato un terzo giovane: «Ha sparato sulla folla». Un testimone: «Dopo i colpi esultava facendo il segno di vittoria»; La strage di Monreale, caccia al secondo killer. “Sono fuggiti in tre sulla moto Bmw”; Il terrore di chi è scampato alla strage di Monreale e il killer confessa: Avevo paura, ho svuotato il caricatore; Salvatore Calvaruso resta in carcere per la strage di Monreale, la madre lo difende: È stato aggredito. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chi è Mattias Conti, il terzo killer della strage di Monreale: 19anni, anche lui dello Zen di Palermo - Nello scatto c’erano Salvatore Calvaruso, il primo dei fermati, e lo stesso Conti con indosso il medesimo abbigliamento visibile nei filmati di videosorveglianza della zona della strage, acquisiti poi ... 🔗lasicilia.it

Ecco Mattias Conti, il terzo killer della strage di Monreale - Poche ore prima della strage, il gruppetto dello Zen aveva pubblicato sui propri profili social una foto di gruppo: sono in sette e tra loro ci sono anche Samuel Acquisto, Salvatore Calvaruso e Mattia ... 🔗informazione.it

Sparatoria Monreale, arrestato un terzo giovane per il triplice omicidio - Si chiama Mattias Conti e ha 19 anni. L’accusa è di concorso in strage per il triplice omicidio avvenuto la notte tra il 26 e il 27 aprile nella città della provincia palermitana nonché di detenzione ... 🔗tg24.sky.it