Strage di Monreale fermato un terzo ragazzo | Mattias Conti incastrato da una foto sui social

Un terzo ragazzo è stato arrestato per la strage di Monreale, avvenuta il 27 aprile, che ha portato alla tragica morte di tre giovani. Si tratta di Mattias Conti, 19enne del quartiere Zen, identificato grazie a una foto sui social. Le indagini continuano per fare luce sull'accaduto e i responsabili della sparatoria.

Palermo, 12 maggio 2025 – È stato fermato un terzoragazzo per la Strage di Monreale, la sparatoria in pieno centro costata la vita a tre giovani a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, assassinati a colpi di pistola nella notte del 27 aprile. Si tratta di MattiasConti, un 19enne dello Zen di Palermo, lo stesso quartiere degli altri due ragazzi arrestati. È accusato di avere sparato diversi colpi di pistola sulla folla: ad incastrarlo un post sui sociale della fidanzata di una vittima. Prima di Conti, che ha fatto fuoco sulla folla, erano stati fermati il 18enne Salvatore Calvaruso – accusato di Strage per avere aperto il fuoco sulla folla all’esterno di un locale – e il 19enne Samuel Acquisto. Quest'ultimo avrebbe istigato gli amici a sparare.Chi è il terzofermato: MattiasConti MattiasConti sarebbe il secondo giovane che avrebbe impugnato la pistola e sparato, insieme all'amico Calvaruso, che è stato il primo dei tre fermati. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage di Monreale, fermato un terzo ragazzo: Mattias Conti incastrato da una foto sui social

