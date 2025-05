Strage di Monreale fermato un altro ragazzo di 19 anni Gli accusati salgono a tre

Un altro giovane è stato arrestato in relazione alla strage di Monreale, portando il numero totale degli accusati a tre. Si tratta di Mattias Conti, il cui coinvolgimento è stato rivelato da una foto condivisa sui social dalla fidanzata di una delle vittime, contribuendo così a far luce sul tragico evento.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage Monreale,fermato un altro 19enne - 15.00 Terzo fermo per la strage di Monreale.A finire in manette, con l'accusa di concorso in strage è Mattias Conti, 19 anni, come gli altri due arrestati,originario del quartiere Zen.Anche il 19enne avrebbe partecipato alla sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, assassinati a colpi di pistola, in pieno centro a Monreale, durante una rissa. Prima di Conti, che ha fatto fuoco sulla folla, erano stati fermati Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto,che avrebbe istigato gli amici a sparare. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

