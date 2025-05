Storie che scottano parole che curano | Pini Saviano Recalcati e tanti altri I libri da non perdere a maggio 2025

Maggio, simbolo di rinascita e cambiamento, porta con sé lunghe giornate e intensi sentimenti. In questo mese, il Salone del Libro di Torino celebra la cultura e la lettura, mentre nascono nuove storie pronte a catturare il cuore dei lettori. Il Piacere della Lettura ha selezionato per voi sei titoli imperdibili, opere capaci di emozionare e lasciare un'impronta indelebile. Scopriamoli insieme!

maggio è il mese della rinascita, dei cambiamenti, delle giornate che si allungano e delle emozioni che si fanno più intense. È anche il periodo del Salone del Libro di Torino e delle tantissime uscite letterarie. E come ogni mese, Il Piacere della Lettura seleziona per voi le Storie più potenti, quelle capaci di scalfire la superficie e lasciare il segno. Ecco i sei titoli che non possono mancare nella vostra libreria, più due uscite da tenere d'occhio, con il fiato sospeso. La copertina del libro di Agnese Pini Agnese Pini – La verità è un fuoco – Garzanti (Memoir Saggi)La verità è un fuoco arriva con passo lieve, ma spalanca abissi. Non è solo il memoir di una figlia, ma la ricerca ostinata di una verità sepolta – scomoda, imperfetta, eppure urgente. È il tentativo di cucire i lembi strappati di un'identità, attraverso le domande che ci si porta dentro per una vita intera: quelle di una figlia, grimaldello per scardinare i silenzi della famiglia e riscrivere la memoria di un padre, un uomo, un amante, un sacerdote.