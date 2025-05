Stop agli smartphone a scuola | la proposta dell’Italia all’UE

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha lanciato una proposta audace: vietare l'uso degli smartphone nelle scuole dell'Unione Europea fino ai 14 anni. Un'iniziativa che punta a promuovere un ambiente di apprendimento più concentrato e interattivo, affrontando le sfide dell'era digitale nelle aule scolastiche. Scopri di più su questa proposta destinata a cambiare il volto dell'istruzione in Europa.

Verso un'Europa senza cellulari nelle aule scolasticheEliminare l'uso dei cellulari nelle scuole dell'Unione Europea almeno fino ai 14 anni: è questa la proposta avanzata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara durante un punto stampa a Bruxelles, a margine del Consiglio UE Istruzione. L'idea, ha spiegato il ministro, potrebbe anche essere estesa oltre quella soglia d'età, seguendo l'esempio di altri Paesi europei.Ampio sostegno tra i Paesi europeiAlla proposta hanno già aderito Austria, Francia, Ungheria, Italia, Slovacchia e Svezia, mentre Lituania, Cipro, Grecia e Belgio hanno manifestato l'intenzione di unirsi a breve.L'impatto degli smartphone sullo sviluppo dei giovaniValditara ha evidenziato come i dati raccolti siano "drammatici", con ripercussioni dirette sia sullo sviluppo psicoemotivo degli studenti che sulla qualità dell'apprendimento.

