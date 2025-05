Stewart Copeland a Foggia | il leggendario batterista dei Police in concerto per il Giordano in Jazz

Questa mattina, nella suggestiva Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia, è stato annunciato uno degli eventi più attesi della stagione musicale 2025: il concerto di StewartCopeland, storico batterista e fondatore dei Police, che si terrà martedì 29 luglio in Piazza Cavour.

Giordano Jazz Summer Edition, in piazza Cavour c'è l'ex Police Stewart Copeland - Stewart Copeland, leggendario fondatore e batterista dei Police, presenta ‘Police Deranged For Orchestra’, un’opera orchestrale in cui rivisita, come mai prima, i brani iconici della band che ha fatto la storia della musica. Con la sua vasta esperienza come compositore in ambito operistico... 🔗Leggi su foggiatoday.it

