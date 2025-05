Stevie Wonder in concerto del ’70 a Perugia tra brani iconici e domande degli studenti

In occasione del settantacinquesimo compleanno di Stevie Wonder, Rai Teche presenta su RaiPlay "Incontro con Stevie Wonder". Venerato artista, nel 1970 incantò il pubblico di Perugia con brani iconici e un'interazione unica con gli studenti, rendendo il concerto un momento indimenticabile nella storia della musica. Rivivi l'emozione di quel fantastico evento!

Da martedì 13 maggio, in occasione del settantacinquesimo compleanno di StevieWonder, Rai Teche propone agli spettatori su RaiPlay la trasmissione “Incontro con StevieWonder”. Questo speciale concerto, realizzato nell’estate del 1970 presso il prestigioso Palazzo dei Priori a Perugia, offre uno sguardo ravvivante su una performance che ha segnato la carriera del celebre artista. . L'articolo StevieWonder in concerto del ’70 a Perugia tra braniiconici e domandedeglistudenti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Stevie Wonder in concerto del ’70 a Perugia tra brani iconici e domande degli studenti

Stevie Wonder alla Sala dei Notari: su RaiPlay lo straordinario concerto del 1970 - Da martedì 13 maggio, nel settantacinquesimo compleanno di Stevie Wonder, Rai Teche pubblica su RaiPlay Incontro con Stevie Wonder, il concerto dell’artista registrato nell’estate 1970 nel Palazzo dei ... 🔗umbria24.it

"Incontro con Stevie Wonder" - Da martedì 13 maggio, nel settantacinquesimo compleanno di Stevie Wonder, Rai Teche pubblica su RaiPlay “Incontro con Stevie Wonder”, il concerto dell’artista registrato nell’estate 1970 nel Palazzo d ... 🔗rai.it

