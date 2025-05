stellar blade sony ha svelato per errore la data di uscita della versione pc con un trailer

Sony ha inavvertitamente svelato la data di uscita della versione PC di Stellar Blade, rivelando un trailer ufficiale su YouTube. Questo imprevisto ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendevano con ansia notizie sul gioco. Anche se il video è stato rapidamente rimosso, l'anticipazione per l'arrivo della versione PC cresce sempre di più.

Un errore di pubblicazione da parte di Sony ha anticipato una delle notizie più attese dai fan di StellarBlade. Nelle scorse ore, è infatti apparso brevemente su YouTube un trailer ufficiale dedicato alla versione Personal Computer del gioco, finora non ancora annunciata. Il video è stato rimosso poco dopo, ma è bastato per confermare la data di uscita: l’action game con protagonista Eve farà il suo debutto su PC l’11 giugno 2025.La rivelazione accidentale non si è limitata solo alla conferma dellaversione PC, ma ha anche anticipato un importante aggiornamento in arrivo lo stesso giorno sia su PC che su PlayStation 5: si tratta di un crossover ufficiale con Goddess of Victory: Nikke, il popolare titolo mobile sviluppato anch’esso da Shift Up. Questo evento speciale introdurrà una serie di contenuti esclusivi, tra cui un nuovo costume per la protagonista Eve, oggetti collezionabili inediti e una boss fight aggiuntiva, pensata per offrire nuove sfide anche ai giocatori più esperti. 🔗Leggi su Game-experience.it