Stellantis assemblati a Torino i primi modelli della 500 ibrida | le immagini | Video

La nuova Fiat 500 ibrida, simbolo di innovazione e sostenibilità, prende forma a Mirafiori. A Torino sono stati assemblati i primi modelli preserie, segnando un passo decisivo per Stellantis in vista dell'avvio della produzione previsto entro novembre 2025. Con oltre il 70% della produzione localizzata a Mirafiori, la Nuova 500 promette di unire stile e tecnologia in un'ottica eco-friendly.

