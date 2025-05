Steffy rientra a Los Angeles scopre Sheila con Deacon e scatena un violento scontro Carter

In questo emozionante episodio di Beautiful, Steffy torna a Los Angeles e scopre Sheila insieme a Deacon, scatenando un violento scontro con Carter. Le tensioni si infiammano, promettendo colpi di scena avvincenti. Non perdere il nuovo appuntamento, martedì 13 maggio 2025, su Canale 5 alle 13:45, per vivere un'altra avvincente giornata nelle vite dei Forrester.

Il ritorno di Steffy infiamma nuovamente la scena di Beautiful in questa nuova puntata, in onda martedì 13 maggio 2025 su Canale 5 alle ore 13:45. La soap continua a sorprendere con evoluzioni inaspettate, confermando il suo status di appuntamento imperdibile per gli appassionati di storie intense e complicazioni sentimentali. Un ritorno inaspettato Con decisione .

