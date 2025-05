Stearns stremata contro Osaka agli Internazionali di Roma | “Cercavo solo di non vomitare”

Stearns ha affrontato un durissimo incontro contro Osaka agli Internazionali di Roma, uscendo dal campo visibilmente provata. In diretta TV, ha confessato le difficoltà incontrate, ammettendo: "Cercavo solo di non vomitare". La lotta per superare la giapponese è stata un vero calvario, dimostrando la sua determinazione e il suo spirito competitivo.

L'americana è uscita letteralmente distrutta dal campo, a fine gara lo ha ammesso in diretta tv confessando il calvario vissuto per battere la giapponese: "Mi sono spinta al limite". 🔗Leggi su Fanpage.it

Internazionali: Stearns ai quarti, vince gara contro Osaka - Peyton Stearns vince in tre una maratona sul Centrale contro Naomi Osaka e accede ai quarti di finale. Lo fa con il punteggio di 6-4, 3-6,7-6 e adesso affronterà la vincente della sfida tra Svitolina ... 🔗ansa.it