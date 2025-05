Star Wars per gli abiti di Padmé la costumista ha nascosto in bella vista citazioni storiche e artistiche

Nella trilogia prequel di Star Wars, i costumi di Padmé Amidala, creati dalla talentuosa costumista Trisha Biggar, raccontano una storia ricca di riferimenti storici e culturali. Molto più di semplici abiti, questi look classici rivelano influenze che spaziano dalle tradizioni cinesi alla cultura russa, arricchendo il personaggio con una profonda simbologia che si intreccia con l'universo galattico della saga.

Secondo quanto dimostrato, l'ispirazione della costumista della trilogia prequel di StarWars dietro questi look classici di Padmé è più profonda di quanto si pensi. Dietro i sontuosi costumi di Padmé Amidala, nella celebre saga di StarWars, si nasconde un mondo di riferimenti storici e culturali. La costumista Trisha Biggar ha attinto a tradizioni cinesi, russe e persino all'iconografia shakespeariana per definire lo stile della senatrice di Naboo, dando vita a un'estetica unica, colta e ricchissima di significato, in netto contrasto con il grigiore imperiale. La regina che veste la storia Nel firmamento di StarWars, la regina Padmé Amidala brilla come un astro di eleganza, con una silhouette sempre in bilico tra il regale e il simbolico.

