Stalking e percosse alla moglie persino il Gps nella sua auto per pedinarla

LECCE – Un uomo di 58 anni è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per stalking e percosse nei confronti della moglie. Tra le accuse, l'uso di un GPS per pedinarla. I giudici del Tribunale di Lecce hanno anche disposto un risarcimento di 5.000 euro a favore delle parti civili.

LECCE – Due anni e mezzo di reclusione e 5mila euro a testa di refusione dei danni per entrambe le parti civili costituitesi al processo. È stata questa la sentenza emessa dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Lecce (presidente Annalisa De Benedictis) a carico di un 58enne di.

