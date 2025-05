stadio roma tensione tra comitati e polizia contro l inizio dei cantieri

Tensione e proteste a Pietralata, dove oggi sono iniziati i lavori per gli scavi archeologici propedeutici alla costruzione del nuovo stadio della Roma. I comitati contrari al progetto si sono radunati davanti al cantiere, dando vita a un conflitto con le forze dell'ordine, che tentavano di aprire un varco per l'ingresso delle ruspe. La situazione ha portato a momenti di scontro e diverse persone sono rimaste contuse.

