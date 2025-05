Stadio Roma tensione a Pietralata tra comitati e polizia per inizio lavori

Tensione e scontri a Pietralata, dove oggi erano attesi i lavori per il nuovo stadio della Roma. I manifestanti, contrari al progetto, hanno bloccato l’ingresso del cantiere, dando vita a un confronto acceso con le forze dell’ordine, intervenute per garantire l'accesso delle ruspe. La situazione si è rapidamente intensificata, evidenziando le divisioni tra sostenitori e oppositori dell'iniziativa.

tensione e qualche contuso a Pietralata tra polizia e comitati dove oggi era previsto l’inizio dei lavori per la costruzione dello Stadio della Roma. All’arrivo delle ruspe i manifestanti, contrari alla costruzione del nuovo impianto giallorosso, si sono fatti trovare davanti i cancelli del cantiere scontrandosi con la polizia che cercava di aprire un varco per il passaggio dei mezzi. Dopo alcuni momenti di tensione e l’arrivo di una ambulanza la società giallorossa, dopo un confronto con il Comune, ha deciso di rinviare l’inizio dei lavori. I manifestanti, riuniti in comitati insieme a Potere al Popolo, cantano ora vittoria e rimandano il confronto con una manifestazione in Campidoglio. Dopo le proteste a Pietralata, sondaggi archeologici rinviati“È necessario che i sondaggi archeologici previsti per la realizzazione dello Stadio a Pietralata si svolgano, come previsto, nel pieno rispetto della normativa vigente: l’idea che un’attività autorizzata possa essere impedita da iniziative estemporanee è inaccettabile. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stadio Roma, tensione a Pietralata tra comitati e polizia per inizio lavori

Su altri siti se ne discute

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato - Momenti di tensione, qualche contuso e alla fine la decisione di rinviare l'inizio dei lavori per il cantiere dello stadio della Roma a Pietralata. A 'scontrarsi' i Comitati che si erano raccolti in strada per impedire l'ingresso dei camion e le forze dell'ordine, che hanno provato ad aprire un varco tra i manifestanti per fare accedere il mezzo che portava i primi materiali. Quando la situazione è tornata alla calma, da parte della Roma, con ogni probabilità dopo un colloquio avuto anche con il Comune, si è deciso di fermarsi. 🔗Leggi su iltempo.it

Nuovo stadio della Roma, tensione a Pietralata tra manifestanti e forze dell'ordine - Decine di associazioni e di comitati sono in presidio a Roma, nell'area di Pietralata, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della AS Roma nella Capitale. Lo scopo è quello di fermare le ruspe per continuare i sondaggi archeologici nel terreno, propedeutici all'inizio dei lavori. "Siamo qui insieme a cittadini e cittadine, associazioni e realtà provenienti da tutta Roma, per difendere il patrimonio verde e pubblico dall'ennesima azione di facciata di un progetto destinato a fallire e a cui crede oramai solamente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri", denunciano i manifestanti, aggiungendo ... 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Nuovo stadio Roma, momenti di tensione a Pietralata: rinviata la ripresa degli scavi - Quella di oggi, lunedì 12 maggio, doveva essere una giornata molto importante per la nascita del nuovo stadio della Roma a Pietralata, con la ripresa degli scavi che porterà al completamento dei rilievi archeologici. Proprio questo tema resta l’ultimo inconveniente da risolvere prima di poter considerare completato il progetto e poter così procedere con l’iter, che è stato rallentato anche dalla scomparsa di Papa Francesco. 🔗Leggi su sololaroma.it

Stadio della Roma, a Pietralata tensioni con le forze dell'ordine: avvio dei lavori rinviato; Stadio della Roma, a Pietralata i residenti fronteggiano le forze dell'ordine: «No al disboscamento. Vergogna!». Sondaggi sospesi; Nuovo stadio della Roma, tensione a Pietralata tra manifestanti e forze dell'ordine; Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato - Momenti di tensione, qualche contuso e alla fine la decisione di rinviare l'inizio dei lavori per il cantiere dello stadio della Roma a ... 🔗iltempo.it

Stadio della Roma, a Pietralata tensioni con le forze dell'ordine: avvio dei lavori rinviato - I sondaggi archeologici propedeutici alla costruzione del nuovo stadio della Roma che dovevano partire oggi, 12 maggio, verranno realizzati in un'altra occasione. L'intervento, a seguito delle ... 🔗romatoday.it

Stadio della Roma, Veloccia (ass. Urbanistica): “Inaccettabile ostacolare attività autorizzate” - L’assessore all’Urbanistica e alla Città si è espresso in merito agli episodi avvenuti questa mattina a Pietralata in occasione degli scavi archeologici ... 🔗ilromanista.eu