Stadio della Roma a Pietralata comitati bloccano i camion | tensioni con la polizia lavori rinviati

Il primo giorno di lavori per il nuovo stadio della Roma a Pietralata è stato rinviato, bloccato dall'opposizione dei comitati di quartiere. Questi gruppi locali sollevano preoccupazioni riguardo al progetto, accusandolo di minacciare il patrimonio verde della zona e di compromettere la qualità della vita dei residenti. L'assegnazione del cantiere si trasforma così in un acceso dibattito su sviluppo urbano e tutela ambientale.

