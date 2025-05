Spot U-Power con Diletta Leotta sospeso dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli | cosa è successo

Lo spot U-Power con Diletta Leotta è stato sospeso dopo una segnalazione di Selvaggia Lucarelli. Questo episodio mette in luce il delicato equilibrio tra creatività pubblicitaria e sensibilità sociale, rivelando come le scelte comunicative possano scatenare polemiche e reazioni inattese. Scopriamo cosa è successo e quali sono le implicazioni di questa controversia.

Nel mondo della pubblicità, il confine tra creatività e sensibilità è spesso sottile. U-Power, noto marchio italiano di abbigliamento da lavoro, ha recentemente sperimentato questa realtà con il suo ultimo Spot televisivo. Protagonista della campagna è DilettaLeotta, celebre conduttrice e testimonial del brand. Tuttavia, lo Spot ha suscitato polemiche, portando alla sua sospensione da parte dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP).Lo scorso marzo l’U-Power, azienda leader nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico da lavoro, ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria per il modello di scarpe ultraleggere “Red-Up Fly”. Lo Spot, girato con tono ironico e atmosfere da festival estivo, aveva come protagonista DilettaLeotta in versione popstar, sul palco davanti a una folla in festa. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Spot U-Power con Diletta Leotta sospeso dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli: cosa è successo

