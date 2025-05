Sport e solidarietà | decine di bambini giocano e si divertono a sostegno delle associazioni

Sport e solidarietà si incontrano in una giornata speciale a Brindisi, presso la struttura Terrarossa - Rm sport. Decine di bambini si divertono partecipando al Torneo S3, organizzato dal Casale Volley 3 in collaborazione con associazioni locali. Sotto lo slogan "Attraverso il sorriso dei bambini impariamo a non vivere nell'indifferenza", si celebra il valore della comunità.

