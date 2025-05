Sport e inclusione | torna la Camminata della solidarietà alla Pellegrina

"A camminare insieme si fa meno fatica". Con questo (comprovato) slogan Casa Don Venturini invita alla tradizionale CamminatadellasolidarietàallaPellegrina in calendario per venerdì 16 maggio. La manifestazione podistica per appassionati di Sport non competitivo si svolgerà nella campagna. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Sport e inclusione: torna la Camminata della solidarietà alla Pellegrina

