Sport Bebe Vio Grandis torna a Roma con i WEmbrace Games

Sport Bebe Vio Grandis torna a Roma con i WEmbrace Games, un evento che promuove inclusione e divertimento. Il 12 Giugno allo Stadio dei Marmi, sarà una serata dedicata al gioco e alla condivisione di esperienze senza barriere, trasformando lo sport in un mezzo di unione e celebrazione per tutti.

Roma, 12 mag. (askanews) – Un appuntamento che celebra l’inclusione, il gioco e la gioia di condividere esperienze tutti insieme, senza alcun tipo di barriera. È partito il conto alla rovescia per i WEmbraceGames, in programma giovedì 12 giugno a partire dalle ore 20 a Roma allo Stadio dei Marmi di Roma. L’iniziativa a scopo benefico è ideata e organizzata dall’Associazione art4Sport, fondata nel 2009 dalla campionessa paralimpica di fioretto Beatrice “Bebe” Vio Grandis insieme ai genitori. L’edizione di quest’anno, la tredicesima, avrà come tema lo spazio, rappresentato dal titolo Space Games Edition. La serata è aperta a tutti ed è possibile prenotare il proprio posto ed effettuare una donazione sul sito Eventbrite. L’iniziativa incarna la sfida di abbattere ogni muro che ci divide, immaginando un mondo dove inclusione, collaborazione e spirito di squadra siano la vera forza gravitazionale che ci tiene uniti. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Su altri siti se ne discute

WEmbrace Awards 2025: il potere dell’unione secondo Bebe Vio Grandis - I WEmbrace Awards tornano con la loro terza edizione, confermandosi come un evento di riferimento per chi crede nel potere dell’unione e della solidarietà. L’appuntamento, previsto per giovedì 27 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano, è ideato e organizzato dall’Associazione art4sport ONLUS... 🔗Leggi su milanotoday.it

WEmbrace Awards 2025, Bebe Vio Grandis e art4sport celebrano le storie di inclusione che ispirano il mondo - Dopo il grande successo delle prime due edizioni, il 27 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano si terrà la terza edizione dei WEmbrace Awards: ideati e organizzati dall'Associazione art4sport ONLUS, fondata nel 2009 su iniziativa della campionessa paralimpica Beatrice “Bebe” Vio Grandis, celebrano le storie di inclusione che ispirano il mondo.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Bebe Vio presenta il fidanzato, prime foto sui social. "10 giorni in modalità aereo in un paradiso" - Bebe Vio, la campionessa mondiale e europea paraolimpica di scherma, molto seguita anche sui social, per la prima volta ha presentato ai suoi follower su Instagram il fidanzato GianMarco Viscio in occasione di una vacanza al mare. L’atleta, che ha una relazione da circa tre anni, ha condiviso sui social una serie di scatti realizzati in una meta marina esotica senza però geolocalizzarli. I due fidanzati. 🔗Leggi su feedpress.me

Sport, Bebe Vio Grandis torna a Roma con i WEmbrace Games; Bebe Vio torna a Roma con i WEmbrace Games; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Bebe Vio Grandis torna a Roma con i WEmbrace Games Space Games Edition. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sport, Bebe Vio Grandis torna a Roma con i WEmbrace Games - Roma, 12 mag. (askanews) – Un appuntamento che celebra l’inclusione, il gioco e la gioia di condividere esperienze tutti insieme, senza alcun tipo di barriera. È partito il conto alla rovescia per i W ... 🔗askanews.it

Bebe Vio torna a Roma con i WEmbrace Games allo Stadio dei Marmi - Un appuntamento carico di energia, che celebra l'inclusione, il gioco e la gioia di condividere esperienze tutti insieme, in allegria e senza alcun tipo di barriera. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Bebe Vio torna a Roma con i WEmbrace Games - Un mese esatto all’evento a scopo benefico dell’Associazione art4sport, in programma a Roma giovedì 12 giugno alle 20 allo Stadio dei Marmi. L'evento di giochi all’insegna dell’inclusione, per ... 🔗sport.sky.it