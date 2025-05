Spiritualità e beneficenza nel concerto Di stelle inghirlandata

Spiritualità e beneficenza nel concerto "Di stelle inghirlandata" - Arezzo, 12 maggio 2025 – Spiritualità e beneficenza nel concerto "Di stelle inghirlandata".L'iniziativa è in programma alle 21 di domenica 18 maggio nella Cappella della Madonna del Conforto e proporrà un viaggio musicale sui testi mariani a cura del Coro Giovanile Voceincanto che, diretto dal Maestro Gianna Ghiori, sarà accompagnato dalla voce del mezzosoprano Elisabetta Ricci e dalle note al pianoforte del Maestro Lorenzo Magi.

