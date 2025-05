Spinge la compagna in un corso d’acqua facendola precipitare per 6 metri | arrestato per tentato omicidio

Un grave episodio di violenza è avvenuto domenica scorsa a Como, dove un 25enne ha spinto la compagna in un corso d'acqua, facendola precipitare per sei metri. La donna, oltre a denunciare l'aggressione, ha rivelato di aver subito altre violenze durante la relazione. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Domenica scorsa un 25enne ha spinto la compagna in un corso d'acqua a Como e l'ha fatta precipitare per sei metri. La donna ha denunciato l'aggressione e le altre violenza subite nel corso della relazione. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di tentatoomicidio. 🔗Leggi su Fanpage.it

