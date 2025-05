Spiaggia presa d’assalto In 70mila allo show delle Frecce tricolori | Siete il nostro orgoglio

In breve da Zazoom:

Con un colpo d'occhio mozzafiato, le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo di Rimini, accompagnate dall'inno di Mameli. Sotto di loro, una folla di oltre 70mila persone ha affollato la spiaggia e il lungomare, pronta a vivere un'indimenticabile giornata di festa. Lo spettacolo è stato un trionfo di acrobazie e emozioni, confermando ancora una volta il fascino irresistibile dell'air show.

Sono arrivate sfrecciando, sulle note dell’inno di Mameli. Sotto di loro, una folla di 70mila persone (forse di più) che da ore avevano riempito la Spiaggia e il lungomare per godersi lo spettacolo. E lo showdelleFreccetricolori, ancora una volta, non ha deluso le attese. È stata una grande giornata di festa ieri con il Rimini air show, culminato con l’esibizione della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica. Pattuglia arrivata a Rimini con una formazione ridotta: 8 gli Aermacchi in volo (anziché i soliti 10), dopo l’incidente avvenuto qualche giorno fa a Pantelleria. Ma lo spettacolo non ne ha risentito. L’esibizione, iniziata intorno alle 17,15 (prima delleFrecce i voli di aerei storici e mezzi militari), è andata avanti per quasi mezzora. Tra manovre acrobatiche, virate mozzafiato e le classiche ’figure’, come il cuore e la bandiera italiana, disegnate in cielo dalla pattuglia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiaggia presa d’assalto. In 70mila allo show delle Frecce tricolori: "Siete il nostro orgoglio"

Ne parlano su altre fonti

Spiaggia presa d'assalto a Napoli, a fine giornata la sabbia è scomparsa sotto i rifiuti: "Una cosa indegna" - "Sarebbe bello se gli incivili che hanno ridotto il lido delle Monache a Posillipo in questo stato domattina andassero a pulire": è l'appello di un cittadino a Francesco Emilio Borrelli, il deputato di Avs che su segnalazione di numerosi residenti ha condiviso sui social i video delle... 🔗Leggi su today.it

E all’improvviso l’estate: Toscana, 1 maggio in spiaggia, costa presa d’assalto - Firenze, 1 maggio 2025 – Qualcuno si è goduto il bel tempo soltanto solamente per un giorno, dovendo poi lavorare il venerdì. Altri invece rimarranno sulla costa per tutto il ponte, che si chiude domenica 4. Tutti hanno scelto il mare nella giornata del primo maggio. In Toscana le spiagge sono state prese d’assalto in questa mini vacanza che sa d’estate. FOTO UMICINI Il sole a picco, le temperature davvero quasi estive non hanno lasciato spazio a esitazioni. 🔗Leggi su lanazione.it

Arezzo a Rimini da ultima spiaggia. Bucchi cerca rivincite dopo due ko. Ravasio guida l’assalto in Romagna - È un banco di prova importante quello che attende l’Arezzo allo stadio Neri di Rimini stasera. Dopo due sconfitte nelle prime due uscite, Cristian Bucchi vuole trovare i suoi primi punti sulla panchina amaranto per arginare la crisi e alzare il morale della sua squadra. Di fronte, però, c’è una squadra che sta vivendo un gran momento di forma: i biancorossi vengono da sei risultati utili consecutivi in campionato, che si allungano a otto se consideriamo le semifinali di Coppa Italia, dove ha eliminato il Trapani conquistando la finale. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spiaggia presa d’assalto. In 70mila allo show delle Frecce tricolori: Siete il nostro orgoglio; La spiaggia di Cesenatico presa d’assalto dai primi turisti; Primo Maggio di caos a Napoli, il maxi ingorgo sul litorale Domitio-Flegreo e la spiaggia di Posillipo presa d'assalto (e lasciata piena di spazzatura); Lido delle Monache preso d'assalto: tra overtourism e spiaggia sommersa dai rifiuti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Spiaggia presa d’assalto. In 70mila allo show delle Frecce tricolori: "Siete il nostro orgoglio" - Folla negli stabilimenti e sul lungomare per assistere allo spettacolo. Pattuglia acrobatica in formazione ridotta dopo l’incidente a Pantelleria. . 🔗msn.com

La spiaggia di Cesenatico presa d’assalto dai primi turisti - Nonostante qualche nuvola di passaggio, la spiaggia di Cesenatico è stata presa d'assalto già dalle prime ore del mattino: una domenica da pienone, che ha il sapore di un’estate iniziata in anticipo ... 🔗livingcesenatico.it

Un’estate anticipata. Spiaggia presa d’assalto - Ponte dei record con centinaia di hotel al completo e stabilimenti pieni. Vanni: "Il primo maggio ho dato oltre 200 lettini, come in piena stagione". 🔗msn.com