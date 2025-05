Spettacolare 2-1 alla Fiorentina il Venezia esce dalla zona retrocessione

Con un'imponente vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, il Venezia riscrive le proprie prospettive in campionato, conquistando tre punti fondamentali. Per la prima volta dopo otto mesi, gli arancioneroversi abbandonano la zona retrocessione, alimentando le speranze di salvezza. Al fischio finale, lo stadio Penzo esplode di gioia.

Il Venezia ha sconfitto al Penzo per 2-1 la Fiorentina. Tre punti d'oro che stravolgono la corsa salvezza e per la prima volta dopo otto mesi portano gli arancioneroverdi fuori dalla zona retrocessione. Al fischio finale esplode.

