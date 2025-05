Speed date tra tele e pennarelli Quanto riusciamo a metterci in gioco?

Una sera a Milano, un incontro insolito tra colori e creatività, dove la paura del dating si dissolve tra tele e pennarelli. Gli eventi in presenza proliferano, offrendo occasioni uniche per socializzare e connettersi con persone di culture diverse. Ci siamo immersi in uno di questi eventi, scoprendo che l'arte e il divertimento possono essere un ponte verso nuove relazioni.

Una sera a Milano per incontrare nuove persone (internazionali), tra tele e pennarelli. Il mondo del dating fa paura, ma aumentano gli eventi in presenza per metterci in contatto gli uni con gli altri: ne abbiamo provato uno

