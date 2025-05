Spazio Indifesa Campagna di raccolta fondi

A pochi passi dal giardino dei maialini, nel quartiere Gallaratese si intravedono delle macchie di colore, dei murales che introducono all’Hub SpazioIndifesa. Un luogo di accoglienza per molte mamme giovanissime. C’è chi, ad esempio è diventata genitore a 17 anni, ora ne ha 19 e ha solo il sostegno di un membro della famiglia e qui ha trovato un aiuto, in primis alimentare e poi a tutto tondo. Essere madre, si dice spesso, è il mestiere più difficile del mondo. Lo è ancor di più quando si è soli o si affrontano difficoltà economiche. Per molte, spesso ancora minorenni, questo luogo, nato nel 2021 grazie al sostegno di Fondazione Milan e Terre des Hommes è un punto fermo.La Fondazione, in occasione della Festa della mamma che si festeggiava ieri, ha attivato una raccoltafondi per sostenere il programma di accompagnamento alla genitorialità adolescenziale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spazio Indifesa. Campagna di raccolta fondi

